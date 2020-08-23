شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى قنا العام: تعافي وخروج ٣٤٦ حالة من مصابي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، عن تعافي وخروج ٣٤٦ حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى قنا العام، بعد تحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية، وتمام شفائهم، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأكد محافظ قنا أن نسب الإصابة بفيروس كورونا انخفضت بشكل كبير، خلال الفترة الماضية، مضيفا أن المستشفى لا توجد به سوى 12 حالة فقط، مشيدا بالجهود المبذولة من خلال الأطقم الطبية المدربة، واستمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية، من أجل تسخير كافة الإمكانيات الطبية والمادية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وناشد محافظ قنا، المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا، والالتزام بارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي، والابتعاد عن التواجد في الأماكن المزدحمة.