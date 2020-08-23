شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: 85 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن إجمالى طلبات التصالح في مخالفات البناء التي تقدم المواطنون بها لتقنين أوضاع مخالفات البناء بلغت أكثر من 85 ألف طلب تصالح، بمتحصلات إجمالية، بلغت 172 مليون جنيه منذ بدء العمل بالقانون.

محافظ البحيرة: 85 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء

ونوه «آمنة» بأن باب تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء مفتوح حتى يوم 15 سبتمبر المقبل، بما يعطي فرصة أمام المواطنين الراغبين في التصالح لتقنين أوضاع مخالفات البناء، ولضمان عدم تعرضهم لإزالة المخالفات، مشيرًا إلى أنه سيتم تسليم شهادة للمتقدمين بعد دفع مبلغ مالى لجدية التصالح، وذلك حتى انتهاء التقييم والبت في الطلب من اللجنة المختصة.

محافظ البحيرة: 85 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء

وأشار «آمنة» إلى تشغيل المراكز التكنولوجية لتلقى طلبات التصالح أيضًا خلال العطلات الرسمية والعمل فترة المسائية لاستقبال طلبات المواطنين لتقنين أوضاعهم.

محافظ البحيرة: 85 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء