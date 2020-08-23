شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. طلاب «حلوان» يعيدون ترميم وتجديد جداريات السور الداخلي والخارجي للجامعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام طلاب وطالبات مركز الفنون التشكيلية بالنشاط الفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان بعمل مشروع لترميم وتنظيف وتجديد جداريات السور الداخلى والخارجى للجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة، بإشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب وبالتعاون مع اتحاد طلاب جامعة حلوان.

كما تم عقد محاضرة تعريفية للطلاب خلال فعاليات الترميم والتجديد، حاضر فيها الدكتور حسام راضي، الأستاذ بكلية الفنون الجميلة، تناولت كيفية أعمال الترميم والتنظيف ولصق الألوان وتثبيتها.

وعقب أعمال الترميم والتنظيف أظهر الطلاب الأعمال الفنية الرائعة والجداريات على السور الداخلي والخارجي للجامعة والتي نفذها زملاؤهم في السابق لتظهر إبداعات الطلاب ورسوماتهم لتعبر لوحاته الفنية الإبداعية على أن الفن يعمل على تواصل الأجيال ويعتبر مؤثرًا حقيقيًا يسهم في عمليات التجديد والتطوير.

جدير بالذكر أن هذه الأعمال الفنية للطلاب، قدمت رسالة فنية تهدف إلى الارتقاء بالذوق والجمال عبر الأجيال.