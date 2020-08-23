شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يتفقد لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الأحد، سير امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، والتي يؤدي فيها الطلاب امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

وتفقد المحافظ، برفقة سهام يوسف، وكيلة وزارة التربية والتعليم، عددًا من اللجان، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتدابير الوقائية الخاصة بتنظيم عملية الدخول، وتسليم المستلزمات الوقائية للطلاب، والتأكد من ارتدائها بالشكل الصحيح، والكشف عن درجة حرارة الطلاب قبل دخولهم اللجان وتسليمه ورق الأسئلة وكراسات الإجابة، مع الالتزام بالمسافات البينية والتباعد الاجتماعي داخل اللجنة الواحدة، والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة.

وشددت وكيلة وزارة التربية والتعليم ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة داخل اللجان وخارجها بالتنسيق مع الوحدة المحلية والجهات المعنية، مع متابعة تنفيذها، ورصد أية مخالفات أولاً بأول لسرعة تلافيها.

وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 3130 طالباُ وطالبة موزعين على 7 لجان بمدن المحافظة (مدرسة السيدة عائشة الثانوية بنات بمدينة بني سويف، والواسطى الثانوية التجارية، والشهيد عصام سالم الثانوية بالفشن،وببا الثانوية المشتركة، جابر جاد الثانوية بناصر، واهناسيا الإعدادية، والشهيد عبد الحميد عبد الحفيظ الثانوية بسمسطا.