شكرا لقرائتكم خبر عن معهد الدراسات البيئية يناقش تأثير الصحف على «الإدارة المحلية» في رسالة ماجستير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يناقش معهد الدراسات البيئية بجامعة عين شمس، بعد غد الثلاثاء، رسالة ماجستير حول تأثير الصحف على قيادات الإدارة المحلية.

والرسالة قدمها الزميل عمر علم الدين، مساعد رئيس تحرير روزاليوسف، وتتضمن الرسالة دراسة تحليلية لما هو منشور في صحف «المصري اليوم والأهرام والوفد» حول المشاكل المتنوعة والقضايا المتعلقة بالأحياء المختلفة، ومدى تأثير ذلك على رؤساء الأحياء.

وأجرى «علم الدين» تطبيقًا ميدانيًا، بالإضافة إلى تحليل مضمون للمواد الصحفية، وكذلك مناقشات ولقاءات مباشرة بعدد من رؤساء الأحياء لقياس مدى التأثير.

وخلصت الدراسة إلى نتائج مهمة، وتوصيات بتعميم هذه النتائج على المسؤولين في الإدارة المحلية للاستفادة منها في المجالات المختلفة.