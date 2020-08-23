شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنوفية يتفقد مكتب التنسيق بالمجمع النظرى للكليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اليوم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية والدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور عبدالرحمن الباجورى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سير العمل بمكتب التنسيق الذي تم تجهيزه بصالة كلية الحقوق بالمجمع النظرى للكليات لاستقبال طلاب المرحلة الأولى من الشهادة الثانوية العامة ٢٠٢٠.

تابع مبارك تواجد المسؤولين من الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب لمساعدة الطلاب على تسجيل رغباتهم طبقا للضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، والإجابة على تساؤلاتهم واستفساراتهم بشأن تسجيل رغبات إلتحاقهم بالجامعات، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والتباعد المكانى وارتداء الكمامات وعدم التزاحم.

كما وجه مبارك بتذليل كل العقبات ومساعدة الطلاب المترددين على المكتب الذي تم إمداده بأجهزة الكمبيوتر ونت فائق السرعة لتسهيل عملية تسجيل الرغبات، وبلغ عدد الطلاب الذين ترددوا على المكتب أكثر من 200 طالب وطالبة منذ الأمس وحتى الآن، ويتوافد العديد منهم، مشيدا بمجهودات العاملين بالإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب وتواجدهم بالمقر من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا.

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