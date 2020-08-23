شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد ينعى الفدائية علية الشطوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعي اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، في بيان رسمي ببالغ الحزن والاسي وفاة الفدائية علية الشطوي أحدى فدائيات مدينة بورسعيد الباسلة وابطالها خلال العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، والتي وافتها المنية أمس بعد صراع مع المرض، داعيا المولي عز وجل ان يتغمدها بواسع رحمته وان يلهم الاسرة الصبر والسلوان

و قال محافظ بورسعيد أن البطلة علية الشطوي رحمه الله عليها ستظل مصدر فخر وعزة لنا جميعًا بتضحياتها وبطولاتها لكافة الأجيال، فهي مثال للوطنية والفداء من أجل تراب مصر، موكدا بان ما قدمته الفدائية البطلة «علية الشطوي» من تضحيات وبطولات للتصدي للعدوان الثلاثي برفقة أبطال وفدائي المدينة، سجله أبناء بورسعيد بحروف من ذهب في سجل البطولات والتضحيات، الذي تتناقلها الأجيال بكل فخر. وستظل بطولاتها عالقة في اذهاننا جميعا واذهان ابنائنا على مرور العصور والاجيال، رحم الله البطلة واسكنها فسيح جناتة وإنا لله وإنا إليه راجعون

وتنتمي علية الشطوي إلى المقاومة الشعبية للعدوان الثلاثي على بورسعيد عام 1956، وكانت وقتها طالبة في معهد تمريض وتطوعت في العمل بالمستشفى العسكري بالمدينة وعملت على استقبال الفدائيين المصابين واخفاء سلاحهم وعلاجهم، وتعرضت المستشفى للقصف من قوات العدوان، كما شاركت علية الشطوي في علاج جرحي حرب اكتوبر وكانت تتولي وقتها موقع أمينة المرأة في الاتحاد الاشتراكي، واهتمت علية الشطوي بمجال البيئة وأسست جمعية بلدي التي كانت تنشط في مجال التوعية بالحفاظ على البيئة من التلوث، كرمت علية الشطوي عدة مرات آخرها من الرئيس السيسي أثناء زيارته لبورسعيد في ذكري عيد النصر عام 2017