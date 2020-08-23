شكرا لقرائتكم خبر عن بعد كارثة انفجار بيروت.. تحرك عاجل من «البيئة» للتفتيش على «نترات الأمونيوم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفيذا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، للإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي والأفرع الإقليمية، بالمرور على كافة المنشآت المنتجة لمادة نترات الأمونيوم، بكل محافظات الجمهورية، من خلال حملات تتم بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة، والمسطحات، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، للوقوف على مدى التزام تلك المنشآت بمعايير قانون البيئة، من حيث طرق النقل والتخزين، ومعاينة تلك المنشآت، وإعداد تقارير لعرضها على السلطة المختصة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.

قام الفرع الإقليمي لوزارة البيئة بأسوان، بالمرور والتفتيش على عدد من المواقع والمنشآت الصناعية بأسوان، وبالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة، حيث تم المرور على هيئة ميناء السد العالى، ومستودعات عدد من شركات البترول بمنطقة أبوالريش، وأيضا المرور على عدد من المنشآت بالمدينة الصناعية شملت مصانع الغازات، ومصنع للبويات، ومصنع لصناعة الكحول وذلك بهدف مراجعة التعامل الآمن مع المواد الخطرة في كافة المواقع وأماكن التخزين والمستودعات التابعة لتلك المنشآت، وللوقوف على مدى التزام تلك المنشآت بمعايير القانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، من حيث طرق النقل والتخزين وأيضا مدى التزامها بالإجراءات المتعلقة بوسائل التأمين والحماية المدنية واشتراطات السلامة المهنية، وتحديد درجة الاستعداد للتعامل مع أي أحداث طارئة.