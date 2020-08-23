شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير مساعد محافظ السويس يتفقد المراكز التكنولوجية لمتابعة العمل بقانون التصالح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام خالد سعداوي، السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس، بجولة تفقدية لحي فيصل لمتابعة العمل داخل المركز التكنولوجي بالحي للتأكيد على تنفيذ توجيهات المحافظ واستمرار العمل بالمراكز خلال الإجازات، والتسهيل على المواطنين الجادين في التصالح في البناء لتقنين أوضاعهم.

يأتي ذلك بناء على توجيهات اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، باستمرار وتكثيف الأعمال داخل المراكز التكنولوجية على مستوى الأحياء، واستقبال المواطنين الراغبين في جدية التصالح في مخالفات البناء.

والتقى السكرتير العام المساعد مع عدد من المواطنين مستمعًا إلى مقترحاتهم وآرائهم حول التصالح، مؤكدًا على أهمية أن يستفيد المواطن الجاد من قانون التصالح في مخالفات البناء لكي يحسن ويقنن من وضعه من خلال دفع قيمة 25% من المبلغ المحدد للتصالح في المخالفة كجدية للتصالح، وبخاصة بعد تمديد مهلة التصالح حتى 15 سبتمبر 2020.

وتفقد «سعداوي» مركز معلومات محافظة السويس لمتابعة سيرالعمل لميكنة منظومة العمل داخل ادارات الاملاك بمحافظة السويس.

ورافق السكرتير العام المساعد في جولته كلا من محمد عبدالله، سكرتير حي فيصل، ومحمد صابر، مدير الإدارات الهندسية بالحي، ومديري مركز المعلومات والإعلام والمتابعة بالمحافظة.

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