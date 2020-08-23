شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المنيا تواصل استقبال طلاب المرحلة الأولى بمعاملها لتسجيل رغباتهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت جامعة المنيا استقبال طلاب الثانوية العامة الحاصلين على الحد الأدنى للتسجيل بالمرحلة الأولي، بالشعب العلمية والهندسية والأدبية بمعاملها للحاسب الآلي التي وفرتها للطلاب لتسجيل رغباتهم بفرع مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة المنيا، وذلك بخدمات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد للعام الدراسي 2020/2021، على الخدمة المجانية التي تقدمها وزارة التعليم العالي على موقعها الرسمي للتنسيق الإلكتروني http://tansik.egypt.gov.eg.

قال الدكتور مصطفى عبد النبي عبدالرحمن رئيس جامعة المنيا، أن اليوم الأول شهد إقبالًا كثيفًا من طلاب المرحلة الأولى؛ سواءً لتسجيل رغباتهم الـ75 رغبة المتاحة أمامهم، أو للاستفسار عن أعمال التنسيق وأليات اختيار الرغبات بالشكل الصحيح والمناسب، متوقعًا استقبال المزيد خلال المراحل القادمة للتنسيق، ولافتًا إلى أن جميع الطلاب المتقدمين للتنسيق يخضعون للإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة الصحة ؛لتجنب العدوى من فيروس كورونا المستجد، بدايةً من قياس درجة الحرارة والالتزام بارتداء الماسك الطبي، ومراعاة التباعد الاجتماعي الآمن خلال عملية تسجيل الرغبات، والآليات الخاصة في التعامل مع الأجهزة بالمعامل حفاظًا علي صحة وسلامة الطلاب، والتي يقوم بمتابعتها فريق متكامل من الادارة العامة لرعاية الطلاب، وإدارة الاتحادات الطلابية والأسر، بالتعاون مع فريق طلاب من اجل مصر.

واوضح الدكتور عصام فرحات نائب رئيس جامعة المنيا لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة استقبلت أكثر من 150 طالب وطالبة باليوم الأول بأعمال التنسيق بمعمليها للحاسب الآلي، بمبنى "ج" بالمدينة الجامعية بالأخصاص خارج الحرم الجامعي، وبمبنى ملحق كلية دار العلوم بالحرم الجامعي، وذلك لاستقبال الطلاب من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا طوال أيام أعمال مراحل التنسيق، بالإضافة إلى توفير المتخصصين بقطاع شئون الطلاب بالجامعة لتوجيه الطلاب ومساعدتهم على ترتيب رغباتهم وفقًا لتوزيعهم الجغرافي، وما يتناسب مع رغباتهم، إلى جانب توفير ارقام ساخنة لاستقبال استفسارات الطلاب والرد عليها.