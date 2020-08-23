شكرا لقرائتكم خبر عن بدء توزيع بوكليت المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهى طلاب الدور الثاني للثانوية العامة امتحان اللغة الأجنبية الثانية، منذ قليل، وبدأت لجان الامتحانات توزيع بوكليت المواد غير المضافة للمجموع «التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء»، على الطلاب للإجابة عنها منزليًا أسوة بطلاب الدور الأول في ظل التخفيف على الطلاب ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقامت اللجان بتوزيع بوكليت اللغة العربية لطلاب المدارس الدولية للإجابة عليها وتسليمها وفقا للجداول المعلنة من قبل الوزارة.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني بلغ 110900 طالب وطالبة، موزعين على 351 لجنة سير على مستوى الجمهورية.

من جانبه، أكد الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات، بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

ووجه «حجازي»، رؤساء اللجان بتنفيذ آليات التعقيم على الطلاب وجميع المشاركين في أعمال الامتحانات (المنتدبين للجان السير المنتدبين لتقدير الدرجات والعاملين بلجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة)، للحفاظ على الصحة العامة لجميع المشاركين، وأعداد الطلاب باللجان الفرعية بحد أقصى 14 طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، مع حظر اصطحاب التليفون المحمول أو أي وسيلة تساعد على الغش، ومنع التدخين داخل اللجنة سواء من الطالب أو المعلم.

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