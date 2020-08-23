شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء امتحان اللغة الأجنبية الثانية.. وغياب 20 طالبًا في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهى طلاب الدور الثانى بالصف الثالث الثانوى امتحان اللغة الأجنبية الثانية في هدوء ودون أي مشاكل.

طلاب الثانوية العامة بالبحيرة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية - صورة أرشيفية

في البحيرة، قال الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الدور الثانى في مادة اللغة الأجنبية الثانية يبلغ عددهم 150 طالبًا وطالبة، وحضر منهم 130 طالبًا وطالبة بنسبة 87%، بينما تغيب 20 من الطلاب عن أداء الامتحان.

امتحانات الثانوية العامة فى البحيرة - صورة أرشيفية

وأكد «وكيل الوزارة» اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين لجان الامتحانات وأوراق الأسئلة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وانتظام سير الامتحانات، وتنظيم دخول الطلاب في طابور عبر بوابات التعقيم وتوزيع كمامات وواقيات للأحذية على الطلاب بالإضافة إلى الكشف الحراري ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

طلاب الثانوية العامة بالبحيرة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية - صورة أرشيفية

طلاب الثانوية العامة بالبحيرة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية - صورة أرشيفية