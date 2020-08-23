شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا فصل التيار الكهربائي عن مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر بالكامل، غداً الإثنين، من الساعة 8 صباحًا حتى 9 صباحًا، وذلك من خلال التحكم القومي بالقاهرة، لتبديل دوائر الجهد العالي الخاص بالربط بمحطة محولات المدينة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 97,237

تعافي 65,118

وفيات 5,243

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