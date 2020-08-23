شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح فعاليات مؤتمر شباب الباحثين السادس للعلوم الطبية والصيدلية بجامعة جنوب الوادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، فعاليات مؤتمر شباب الباحثين السادس للعلوم الطبية والصيدلية الذي يقام بكلية الصيدلة بمقر الجامعة يومي 24، و23 أغسطس الجاري وذلك بحضور الدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة السابق، والدكتور محمد ابو الفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور احمد عكاوي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد رئيس الجامعة أهمية مؤتمرات شباب الباحثين التي تنظمها الجامعة في مختلف التخصصات في تطوير قدرات الباحثين وتشجيع العمل البحثي وتناقل الخبرات بين المشاركين في فعاليات المؤتمر من مختلف الكليات ويعتبر هذا المؤتمر منصة علمية متخصصة تهدف الي منتج بحثي متميز.

وأكد الدكتور أشرف أبو الوفا، عميد كلية الصيدلة، رئيس المؤتمر، حرص الجامعة على إقامة هذا الحدث رغم كل التحديات لأهمية المؤتمرات في تطوير البحث العلمي وهو ما ينعكس في تحسين تصنيف الجامعة دوليًا ووجه الشكر لرئيس الجامعة على كافة أوجه الدعم التي قدمتها الجامعة للمؤتمر.

افتتاح فعاليات مؤتمر شباب الباحثين السادس للعلوم الطبية والصيدلية بجامعة جنوب الوادى

افتتاح فعاليات مؤتمر شباب الباحثين السادس للعلوم الطبية والصيدلية بجامعة جنوب الوادى

افتتاح فعاليات مؤتمر شباب الباحثين السادس للعلوم الطبية والصيدلية بجامعة جنوب الوادى

افتتاح فعاليات مؤتمر شباب الباحثين السادس للعلوم الطبية والصيدلية بجامعة جنوب الوادى

افتتاح فعاليات مؤتمر شباب الباحثين السادس للعلوم الطبية والصيدلية بجامعة جنوب الوادى

افتتاح فعاليات مؤتمر شباب الباحثين السادس للعلوم الطبية والصيدلية بجامعة جنوب الوادى