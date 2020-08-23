شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين": 30 ألف مخبز لإنتاج 270 مليون رغيف يوميًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء الدكتور عبد النعيم حامد، وكيل أول وزارة التموين ومدير مديرية تموين القاهرة، أنه يتم عمل رقابة على كافة المخابز المشاركة في المنظومة للتعرف على مدى قبول المواطن على رغيف العيش وبحث المشكلات التي تواجه أصحاب المخابز.
وقال حامد خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري"، إن منظومة الخبز خاضعة للرقابة المستمرة ولجهات الرقابة التموينية في وزارة التموين.
وأوضح اللواء الدكتور عبد النعيم حامد، وكيل أول وزارة التموين ومدير مديرية تموين القاهرة، أن العمل جاري لتوفير رغيف خبز بوزن 90 جرامًا بمواصفات جيدة، مشيرًا إلى أن منظومة الخبز الجديدة تضمن التزام أصحاب المخابز بالجودة والمواصفات المطلوبة، وهناك 30 ألف مخبز ينتج في اليوم 270 مليون رغيف.
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