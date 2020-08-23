شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع لترميم وتجديد جداريات السور الداخلى والخارجى لجامعة حلوان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذ طلاب وطالبات مركز الفنون التشكيلية بالنشاط الفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، مشروعا لترميم وتنظيف وتجديد جداريات السور الداخلى والخارجى للجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة، باشراف الادارة العامة لرعاية الشباب وبالتعاون مع اتحاد طلاب جامعة حلوان. وتم عقد محاضرة تعريفية للطلاب خلال فعاليات الترميم والتجديد حاضر فيها الدكتور حسام راضي الأستاذ بكلية الفنون الجميلة تناولت كيفيه أعمال الترميم و التنظيف ولزق الالوان و تثبيتها . Advertisements وعقب أعمال الترميم والتنظيف أظهر الطلاب الأعمال الفنية الرائعة والجداريات على السور الداخلي والخارجي للجامعة والتي نفذها زملائهم في السابق لتظهر إبداعات الطلاب ورسوماتهم لتعبر لوحاته الفنية الإبداعية على أن الفن يعمل على تواصل الاجيال ويعتبر مؤثراً حقيقيا يسهم في عمليات التجديد والتطوير. جدير بالذكر أن هذه الاعمال الفنيه للطلاب قدمت رساله فنية تهدف إلى الارتقاء بالذوق والجمال عبر الأجيال.

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