شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يوجه بالتعامل بالقيمة التجارية العادلة مع أموال الوقف تنفيذا لتكليفات الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه بدأ في اتخاذ القرارات التنفيذية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأولها التعامل مع جميع أموال الوقف بالقيمة التجارية العادلة لتحقيق شروط الواقفين مبيعًا وشراءً وتأجيرًا اعتبارًا من تاريخه، وذلك لأجل تحقيق شروط الواقفين والوفاء بأغراض الوقف .

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض جهود وزارة الأوقاف في مجال الدعوة وتجديد الخطاب الديني والترجمة والنشر وتدريب وتأهيل الأئمة وذلك بالإضافة إلى متابعة تطوير هيئة الأوقاف.

من جانب آخر في إطار التوسع في نشر الفكر الوسطى المستنير تستعد وزارة الأوقاف لإطلاق المدارس الفكرية لتكون زادًا فكريًا صحيحًا وبخاصة للناشئة والشباب.

كما أطلقت وزارة الأوقاف مسابقة هى الأولى من نوعها وبهذا المستوى، تعنى بفهم غايات ومقاصد سور القرآن الكريم ، وتركز على مستوى الفهم والنضج الفكري واستيعاب المقاصد العامة لسور القرآن الكريم ، ترسيخا لمنهجها الذي يهدف إلى فهم غايات ومقاصد النصوص وعدم الاقتصار على حفظ النص دون فهمه ، لخطورة ما يترتب على الجمود عند ظاهر النص دون فهم سياقه و أغراضه وأبعاده ومقاصده ومراميه وغاياته .

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن المسابقة تأتى على ثلاث مستويات :

المستوى الأول : "تحت سن 12 سنة"

الجزء الثلاثون وسورة مريم عليها السلام .

المستوى الثاني : "تحت سن 18 سنة"

الجزء الثامن والعشرون وسورة يوسف عليه السلام .

المستوى الثالث : "للواعظات والمعلمات" .

قصص الأنبياء في القرآن الكريم وسورة الكهف.

المستوى الخامس الأئمة والمعلمون وغيرهم .

الأمثال في القرآن الكريم وسور "الأعراف والأنفال والتوبة ويونس وهود" .

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وسيتم تكريم جميع الفائزين في التصفيات النهائية ، مع صرف الجوائز المالية المقررة لكل فرع ومجموعة متميزة من إصدارات الوزارة ، كما سيتم الاستفادة بأوائل الفائزين من المستويين الثالث والرابع في تربية وتعليم وتثقيف الناشئة في ملتقى الناشئة الفكري الذي ستطلقه الوزارة خلال أسابيع بإذن الله تعالى .

وتكون الجوائز المالية على النحو التالي :

الفرع الأول :

على مستوى الجمهورية ( 10000 جنيه للأول - 7000 جنيه للثاني - 5000 جنيه للثالث - خمسة جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة 2000 جنيه.

الفرع الثاني :

على مستوى الجمهورية ( 15000 للأول - 10000 جنيه للثاني - 7000 جنيه للثالث - خمسة جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة 3000 جنيه .

الفرع الثالث :

على مستوى الجمهورية ( 15000 جنيه للأول - 10000 جنيه للثاني - 7000 جنيه للثالث - خمسة جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة 3000 جنيه .

الفرع الرابع :

على مستوى الجمهورية ( 20000 للأول - 15000 جنيه للثاني – 10000 جنيه للثالث - خمسة جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة 3000 جنيه وخمسة جوائز أخرى قيمة كل جائزة 2000 جنيه

وأوضحت وزارة الأوقاف أنه يتم التسجيل في المسابقة على الرابط المخصص لذلك على موقع الوزارة خلال أسبوع من اليوم .