شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تضبط حالة غش بامتحان اللغة الثانية للثانوية العامة دور ثان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية على مستوى الجمهورية ثاني أيام امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2020/2019، حيث أدى 1333 طالب/طالبة امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

كما أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان الدور الثاني في مادة اللغة العربية (الورقة الثانية) بإجمالي عدد ٤ طلاب/ طالبات، وطالب بمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية).

وقال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن أجواء الامتحان خلال اليوم الثاني للدور الثاني سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول كراسات الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد حالة غش واحدة باستخدام الهاتف المحمول بعد مرور ساعة من بدء الامتحان، وذلك بلجنة مدرسة المنشأة الإعدادية القديمة بنين التابعة لإدارة المنشأة التعليمية بمحافظة سوهاج، حيث تم ضبط الطالب (م.ج.خ) عقب قيامه باستخدام جهاز الهاتف المحمول في نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة اللغة الفرنسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تم التحفظ على جهاز الهاتف المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

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ومن المقرر اليوم توزيع كراسات الامتحان للمواد التي لا تضاف للمجموع على الطلاب الذين لم يجتازوا تلك المواد، على أن يقوم الطلاب بتسليمها بعد الإجابة عليها يوم الأربعاء الموافق 26/8/2020.

كما تسلم طلاب المدارس الدولية كراسات الامتحان للمواد التي لا تضاف للمجموع وذلك للطلاب الذين لم يجتازوا تلك المواد، بالإضافة إلى كراسة مادة اللغة العربية.

جدير بالذكر أن يوم الاثنين الموافق 24/8/2020 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة الرياضيات الامتحان في مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية)، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادتي علم النفس والاجتماع على فترتين، كما يؤدي طلبة مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان في مادة الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية) في الفترة الأولي، ومقاييس المفاهيم (اللغة العربية) في الفترة الثانية.