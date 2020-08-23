شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة ترفع 3630 طن مخلفات وتراكمات من الأحياء والمراكز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة استمرار حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف أحياء ومراكز ومدن المحافظة بصفة دورية ويومية مؤكداً على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وأشار راشد، إلى أنه تم رفع 3630 طن مخلفات على مستوى المحافظة مشدداً على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة والتجميل بتكثيف الحملات الدورية لرفع المخلفات والكنس والتجريد للشوارع ومتابعة يومية لأداء شركات النظافة فى اطار خطه محافظة الجيزة لرفع كفاءة منظومة النظافة.

وشملت مجهودات إزالة المخلفات رفع 40 طن من جنوب الجيزة و50 طن ببولاق الدكرور و300 طن من العمرانية و40 طن بالطالبية و30 طن بالوراق و 30 طن بأكتوبر و 40 طن بالدقى و42 طن من ابو النمرس و35 طن بالصف و40 طن باطفيح و60 طن بالبدرشين و 40 طن بالحوامدية و 50 طن بالعياط و25 طن بالعجوزة و 70 طن بشمال الجيزة و300 طن بالهرم و22 طن بالواحات البحرية، بالإضافة الى حملات هيئة النظافة والتجميل والتى رفعت من خلالها 1780 طن مخلفات وقمامه على مستوى الاحياء .

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وأشار المحافظ إلى أنه تم رفع 435 طن مخلفات صلبة وتراكمات من قرى برطس والكوم الاحمر والبراجيل وبشتيل بمركز أوسيم بالإضافة الى رفع 200 طن مخلفات من قرى بهرمس وبرقاش وابوغالب والمنصورية بمركز منشاة القناطر .

كما تم شن حملات نظافه بقطاع هضبه الاهرام لرفع مستوى النظافة حيث شملت الحملات رفع المخلفات من 14قطعه ومنطقه وهى 96ط , 90ط , 88ط , 456ز , 383 ز, 68 ن , 126 ن , قطعة خدمات ن , 462ز , 126 ن , 103ع , 337ل , 296ن , 77ب .