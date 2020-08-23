شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة غدا وطقس حار بالقاهرة والرطوبة 75% والعظمى 36 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، ارتفاع طفيف بالدرجات، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، فيما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 75 % .

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب سيناء طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد يكون الطقس لطيف، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل .

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وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الاثنين بالقاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة.

ويشهد اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 80%.

كما يشهد شمال الصعيد وجنوب سيناء طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، وسط توقعات بنشاط للرياح على خليج السويس مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية .