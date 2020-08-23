القوى العاملة: تعيين 3933 شاباً بالشرقية بينهم 8 من ذوي القدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية 3933 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 8 من ذوي القدرات.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن توفير 1716 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة.

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وأوضح مدحت الغمراوي مدير المديرية، في تقريراً للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر يوليو الماضي، أنه في مجال تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة تم تسجيل 27 عاملاً، وصرف رعاية اجتماعية بإجمالي 64 ألف جنيه لـ 9 مواليد، و6 منح زواج، و6 منح وفاة، فضلا عن 12 ألف جنيه رعاية صحية لـ 3 عمال من وحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية.

وقال الغمراوي، إن المديرية، استخرجت نحو 970 شهادة قياس مستوى مهارة، ومثلهم رخصة مزاولة حرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وفي مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 298 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأسفر عن تحرير 132 محضر سلامة وصحة مهنية.

وفي مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 1169 منشأة، وأسفر عن تحرير 134 محضراً مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.