رئيس هيئة الاستثمار يبحث مع مجموعة "بنية" تنفيذ مشروع تصنيع كابلات الألياف الضوئية في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب محمد غايات

قال بيان صادر عن مجلس الوزراء، إن المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ناقش مع المهندس أحمد مكي، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة "بنية"، تنفيذ الخطط التوسعية للشركة خلال المرحلة المقبلة لتطوير البنية التحتية التكنولوجية للشبكات والاتصالات في مصر وأفريقيا.

واستعرض اللقاء التنسيق مع الشركة لتنفيذ عدد من المشروعات الحيوية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والتي تتضمن تصنيع كابلات الألياف الضوئية في مصر، بعد الإعلان النهائي عن إنشاء مصنع "بنية للكابلات".

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وتعد مجموعة “بنية" من الشركات الرائدة في حلول وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية التكنولوجية في مصر والمنطقة، وأحد محاور الدفع بعجلة التحول الرقمي في مصر والقارة الأفريقية لما تقدمه من إمداد لكابلات الألياف الضوئية للسوق المصري وتصديره لأفريقيا والوطن العربي.

وأشاد "عبد الوهاب" بمجموعة "بنية" وشركاتها وخبراتها المتميزة في مجال كابلات الألياف الضوئية، مؤكداً أهمية تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص في المشروعات التي تنفذها الدولة في مجال تطوير البنية التكنولوجية المختلفة، والتي تعد ركيزة أساسية لخطة التحول الرقمي التي تشهدها مصر خلال المرحلة الراهنة.

من جانبه، أوضح المهندس "أحمد مكي" عزم الشركة على المضي قدماً في إدخال أحدث تكنولوجيات الإنتاج وأعلى معايير الجودة للصناعة المصرية، فضلاً عن التعاون مع كبرى الشركات العالمية لتشجيعها على توطين التكنولوجيا الحديثة في مصر، مشيراً في هذا الشأن إلى تعاون شركته مع عدد من الجهات الحكومية لتنفيذ خططها للتحول الرقمي.