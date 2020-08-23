"الزراعة": إنشاء مزرعة سمكية في محافظة جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أكد المهندس إبراهيم الدسوقي المشرف على الإدارة العامة للزراعة المحمية بمركز البحوث الزراعية، أن الإدارة قامت بإنشاء مزرعة سمكية مكونة من 10 أحواض دائرية سعة الحوض 30 مترا مكعبا من المياه، والبدء في إنشاء المزرعة الثانية التابعة لمركز البحوث بمدينة نويبع.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبناء على الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي بين قيادات وزارة الزراعة ومحافظة جنوب سيناء، بحضور خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

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وقال الدسوقي - في بيان اليوم الأحد - إن الإدارة قامت بعمل الصيانة اللازمة للـ10 أحواض والتشغيل التجريبي، ثم استزراع الأحواض بالزريعة صنف بلطي وحيد الجنس.

وأضاف أن الإدارة تقوم أيضا بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الصوب الزراعية التابعة لها في جنوب سيناء لإنتاج احتياجات أهالي سيناء من الغذاء.

جدير بالذكر أن وزير الزراعة، ومحافظ جنوب سيناء عقدا اجتماعا الأسبوع الماضي بمقر وزارة الزراعة، وبحضور قيادات الوزارة والمحافظة، لبحث آفاق زيادة التنمية الزراعية وإنشاء مزارع للإنتاج الحيواني والثروة السمكية والداجنة وتشجيع الاستثمار الزراعي في سيناء.​