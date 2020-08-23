محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
أعرب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، عن الدور الذي تقوم به مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي، في ليبيا.
وقال الطيب في منشور له على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، الأحد، "نقدِّر دور مصر والرئيس السيسي في الحرص على دعم الحلول السلميَّة للقضايا السياسية وخاصة في ليبيا والتَّوفيق بين الفصائل الليبية؛ للعبور بهذا البلد الشقيق إلى برِّ الأمان".
وتابع شيخ الأزهر:" نأمل أن يكون اتفاقُ وقف إطلاق النار بدايةَ استقرار ونهضة ليبيا الشَّقيقة".
كانت هذه تفاصيل خبر بداية استقرار ونهضة.. شيخ الأزهر: نقدر دور مصر والسيسي في التوفيق بين فصائل ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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