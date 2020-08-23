ضبط عصابة سرقت سيارة سيدة وتركوا رقم الهاتف لمساومتها نظير إعادة السيارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة السيارات.

تبلغ للعقيد تامر فراج، رئيس قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات بمديرية أمن القاهرة، من ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة بسرقة سيارتها وقيام مجهول بوضع ملصق بمدخل العقار محل سكنها مدون به رقم هاتف محمول لمساومتها على دفع مبلغ مالي نظير إعادة السيارة.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء محمد عبد الله، نائب المدير العام، للقبض على المتهمين.

ومن خلال البحث وإجراء التحريات تحت إشراف اللواء محمد شرقاوي، مدير المباحث الجنائية، تم تحديد مرتكب الوقعة، وتبين أنه عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم عبد الفتاح رؤوف وكيل قسم مكافحة سرقة السيارات والرواد أحمد هيكل ومحمد شوقي ومحمد الشامي، من ضبطه وبحوزته هاتف محمول بداخله شريحة بذات رقم الهاتف المدون على الملصق المشار إليه وبمواجهته أمام العميد محمد العسيلي، رئيس مباحث قطاع المال، اعترف بسرقة السيارة بأسلوب "المفتاح المصطنع" ومساومة المجنى عليها على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع صاحب مكتب مقاولات، عاطل "لهما معلومات جنائية" حيث تم ضبطهما حال استقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدها وعثر بحوزة أحدهما على بطاقتي رقم قومي ورخصتي قيادة باسم أحد الأشخاص "مزورين".

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا ًعصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" باستخدام السيارة المضبوطة ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية وأقروا بارتكاب 6 حوادث سرقة سيارات بذات الأسلوب.

تم بإرشادهم ضبط 4 سيارات من المستولى عليها بمكان إخفائهم داخل مخزن "مستأجر" بدائرة قسم شرطة المرج، كما تم بإرشادهم ضبط أجزاء خاصة بسيارة أخرى مستولى عليها حيث أقروا ببيع الهيكل الخاص بها لأحد تجار الخردة "جارى تحديده وضبطه".

وبسؤال المتهم الذي ضُبط بحوزته بطاقتي الرقم القومي والتراخيص أقر بتحصله عليهم من أحد الأشخاص "جارى تحديده وضبطه" لتسليمها لآخر (صاحب شركة استيراد وتصدير "له معلومات جنائية" تم ضبطه وأقر بطلبه اصطناع الأوراق المشار إليها لصالحه "مُثبت بها صورته" خشية ضبطه في أحكام قضائية صادرة ضده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.