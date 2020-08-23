ضبط 6 أشخاص بحوزتهم 6 أسلحة نارية في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن أسيوط توجيه حملة أمنية مكبرة، استهدفت قرية بني قرة بدائرة مركز شرطة القوصية، أسفرت عن ضبط 6 قطع سلاح ناري بحوزة 6 متهمين "اثنين هاربين". تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهمان الهاربان.

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