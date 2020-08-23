سائق وصديقته يذبحان مزارع نهرهما عن تعاطى المخدرات في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط ربة منزل، وصديقها قتلا مزارع عاتبهما على تعاطي المخدرات في الغربية.

تلقى مركز شرطة سمنود بمديرية أمن الغربية، بلاغاً من مزارع - مقيم بدائرة المركز بالعثور على جثة والده مزارع بأرضهما الزراعية الكائنة بدائرة المركز مصاب بجروح بالرأس.

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بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبن أن وراء ارتكاب الواقعة (سائق مركبة "توك توك" – له معلومات جنائية- مقيم بذات القرية، ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا تفصيلياً بارتكابهما الواقعة، وقرر المتهمان أنه بتاريخ الواقعة قاما بشراء مواد مخدرة من إحدى القرى بالدقهلية، ولدى عودتهما مستقلين مركبة "توك توك" قيادة الأول توقفا أمام الأرض الزراعية الخاصة بالمجني عليه لتعاطي تلك المواد، إلا أنه شاهدهما، وقام بنهرهما فقام المتهم الأول بالتعدي عليه بسكين محدثاً إصابته التي أودت بحياته.

وتم بإرشادهما ضبط الأداة المستخدمة في ارتكاب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.