بـ 800 جنيه.. ضبط مدير شركة للنصب على المواطنين بالإسكندرية بزعم توفير فرص عمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت مباحث الأموال العامة، من القبض على مدير شركة غير مرخصة بالإسكندرية، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، بزعم توفير فرص عمل لهم.

كانت مباحث الأموال العامة، تلقت بلاغا من مواطنين مقيمين بدائرة قسم شرطة الرمل بمحافظة الإسكندرية، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهما، والاستيلاء على أموالهما بزعم توفير فرصة عمل لهما.

وأفادت التحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا صحة الواقعة، وأسفرت عن قيام مدير شركة - مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزه ثان بمحافظة الإسكندرية؛ بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي الحصول على فرص عمل داخل البلاد متخذاً من مقر شركته الكائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي والاستيلاء من الشاكيان على مبلغ مالي قدره 800جنيه بزعم إلحاقهما بوظيفة فرد حراسة وأمن بإحدى الشركات مدعياً أن الشركة حاصلة على ترخيص من الجهات المختصة.

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وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبط المتهم بمقر الشركة.

وعثر على مجموعة من عقود العمل ومسوغات التعيين للعديد من الشباب راغبي العمل، ومجموعة من وثائق التعارف الخاصة بضحاياه بأسماء أشخاص مختلفة، كمية كبيرة من الأوراق الخاصة بالدعاية لشركته، مجموعة من صور إيصالات استلام نقدية.

وبمراجعة الجهات المختصة تبين أن الشركة لم يصدر لها ثمة تراخيص بمزاولة مهنة إلحاق العمالة، وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .