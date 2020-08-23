الأمن العام يسقط عنصر إجرامي شديد الخطورة هارب من المنوفية مختبأ في عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

سقط في قبضة ضباط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، أحد العناصر الإجرامية، سبق اتهامه في 10 قضايا، ومطلوب التنفيذ عليه في 5 قضايا بعين شمس، وبحوزته سلاح آلي.

كانت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، أفادت بقيام أحد العناصر الإجرامية، عاطل - مُقيم بدائرة مركز شرطة الباجور، سبق اتهامه في (10) قضايا "سلاح - سرقة - مخدرات"، ومطلوب التنفيذ عليه في 5 قضايا "مخدرات - سلاح وذخيرة – خطف - سرقة بالإكراه"– بالتردد على دائرة قسم شرطة عين شمس بمحافظة القاهرة .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة وتم بإرشاده ضبط (بندقية آلية - 5 طلقات من ذات العيار) كان يخفيها بمسكنه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.