مصر | ضبط مدرس لمخالفته الإجراءات الاحترازية وتجميع طلاب بأحد الشقق بأسيوط

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط مدرس لمخالفته الإجراءات الاحترازية وتجميع طلاب بأحد الشقق بأسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط مدرس لمخالفته الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس "كورونا" وتجميع عدد من الطلاب بأحد الشقق السكنية بأسيوط

كانت وردت معلومات لقسم شرطة أول أسيوط بوجود مركز لتلقى الدروس الخصوصية بدائرة القسم.

على الفور تم الإنتقال لمحل الواقعة، وبالفحص تبين قيام (مدرس – مقيم بدائرة القسم) بإدارة الشقة لتلقى الدروس الخصوصية، وتجمع 45 طالب بمرحلة التعليم الثانوى، تم صرفهم جميعًا وضبط المذكور.

تم صرف الطلاب وإصطحاب المدرس لإتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك إستمرارًا لجهود الأجهزة الأمنية للمساهمة فى تنفيذ الخطة المتكاملة التى إتخذتها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس "كورونا"، وإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين، وتوجيه الحملات على كافة المنشآت، وأماكن الأنشطة التعليمية للوقوف على مدى إلتزام القائمين عليها بتطبيق التدابير الإحترازية اللازمة.

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حجز ترزي لتصنيعه 3 آلاف كمامة في أطفيح لتحقيق أرباح غير مشروعة.. سقط ترزي، بمنطقة أطفيح بالجيزة، في قبضة رجال المباحث، وضبط بحوزته ٣ آلاف كمامة طبية من مواد رديئة ومجهولة المصدر، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة حجزه ٢٤ ساعة لحين ورود التحريات اللازمة حول نشاطه.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم حول مسكنه مكانا لتصنيع الكمامات، لادخال الغش على المواطنين، واستغلال الظروف، فيما أمرت النيابة، بالتحفظ على المضبوطات لاعداد تقرير واف.

بداية الواقعة، كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة أطفيح مفادها قيام أحد الأشخاص ترزى، مقيم بدائرة المركز، بتصنيع كمامات طبية من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وتعبئتها في عبوات لإدخال الغش والتدليس على المواطنين وطرحها للبيع بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة معرضًا حياة المواطنين وصحتهم للخطر.

بعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته "1000 كمامة طبية، 2000 كمامة تحت التجهيز، بكرة أستك، بكرة شاش طبى، وتم اقتياده إلى ديوان المركز وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وفي سياق آخر، أقدم 4 أشخاص، لتصنيع كمامات طبية، داخل شقة بمنطقة أكتوبر، فسقطوا في قبضة رجال المباحث، وضبط بحوزتهم 6 آلاف كمامة مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمين لجأوا لذلك، لتحقيق أرباح كبيرة، فقررت النيابة العامة، بأكتوبر، بحجزهم 24 ساعة، لحين ورود التحريات حول نشاطهم وأمرت النيابة، بالتحفظ على المضبوطات.