مصر | قطاع السجون يستأنف زيارات نزلاء السجون

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر قطاع السجون يستأنف زيارات نزلاء السجون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ قطاع السجون إستقبال الزيارات بجميع السجون العمومية والليمانات وفقًا للضوابط السابق الإعلان عنها والتى يأتى ضمن أولوياتها الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية المتخذة لحماية نزلاء السجون والعاملين بها، للوقاية من فيروس "كورونا" إتساقًا مع الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة لمجابهة فيروس "كورونا المستجد".

وقد شهدت الزيارات إلتزام من جانب الزائرين بإرتداء الكمامات أثناء الزيارة ومراعاة المسافة الآمنة بين الزائرين والنزلاء، وكذا الإلتزام بالموعد المحدد للزيارة.

ومن جانبه قام قطاع السجون بإتخاذ كافة التدابير الوقائية والإحترازية وتعقيم وتطهير السجون والليمانات وأماكن الزيارات، من خلال فرق طبية متخصصة فى مجال الطب الوقائى بقطاع السجون، وإعتماد كافة الإجراءات اللازمة للتيسير والتسهيل على المواطنين أثناء زيارة ذويهم من النزلاء، بما يعكس وبجلاء ثوابت إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان وتقديم كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون.

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وفي سياق آخر، ألقى ضباط مباحث القاهرة، القبض على صاحب شركات البناء مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 118 حكم حبس، في قضايا "تبديد، شيكات" بلغ إجمالي مدة العقوبة فيها 70 سنة حبس، وكفالات بلغت 23 ألف جنيه بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

كانت وزارة الداخلية، شنت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، لاستهداف صور الخروج على القانون كافة، وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة التي تستخدم في المشاجرات وأعمال العنف، واستهداف الهاربين من الأحكام القضائية المتنوعة خاصة التي أوشكت على السقوط، وذلك بالتنسيق مع مديريات المختلفة، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من "ضبط 206 قطعة سلاح ناري، 255 قضية مخدرات وتنفيذ 83134 حكما قضائيا متنوعا".

وجاء من ضمن المضبوطات، 206 قطعة سلاح ناري، بحوزة 192 متهما، حيث تم ضبط 16 بندقية آلية، و48 بندقية خرطوش، و16 طبنجة، و126 فرد محلي، وطلقة مختلفة الأعيرة، و275 قطعة سلاح أبيض.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.