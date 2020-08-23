مصر | ضبط 800 ألف مطبوع وكتاب مخالفين داخل مطبعتين ومخزن

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 800 ألف مطبوع وكتاب مخالفين داخل مطبعتين ومخزن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية عقب تقنين الإجراءات من إستهداف (مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة) لقيام مالكها بطباعة مطبوعات تجارية خاصة بالأدوية ومستحضرات التجميل والمواد الغذائية بدون تفويضات بالطباعة من الشركات أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وضبط بداخلها عدد (642500 – ستمائة إثنان وأربعون ألف وخمسمائة مطبوع دوائى وغذائى) بغرض الغش التجارى والإضرار بالمواطنين وذلك بقصد التربح.

كما تمكنت الإدارة عقب تقنين الإجراءات من إستهداف (مطبعة ومخازن بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية) لقيام مالكها بطبع كتب دراسية خارجية بدون تصريح، وكذا تخزين الكتب الدينية بدون تفويضات أو فواتير شراء من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، حيث تم ضبط عدد (157000 – مائة وسبعة وخمسون ألف وخمسمائة نسخة لكتب دينية - دراسية خارجية) جميعها بدون تصريح بالطباعة والتوزيع من الجهات المختصة، وبدون فواتير شراء من دور النشر أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حجز ترزي لتصنيعه 3 آلاف كمامة في أطفيح

لتحقيق أرباح غير مشروعة.. سقط ترزي، بمنطقة أطفيح بالجيزة، في قبضة رجال المباحث، وضبط بحوزته ٣ آلاف كمامة طبية من مواد رديئة ومجهولة المصدر، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة حجزه ٢٤ ساعة لحين ورود التحريات اللازمة حول نشاطه.

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وكشفت التحقيقات، أن المتهم حول مسكنه مكانا لتصنيع الكمامات، لادخال الغش على المواطنين، واستغلال الظروف، فيما أمرت النيابة، بالتحفظ على المضبوطات لاعداد تقرير واف.

بداية الواقعة، كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة أطفيح مفادها قيام أحد الأشخاص ترزى، مقيم بدائرة المركز، بتصنيع كمامات طبية من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وتعبئتها في عبوات لإدخال الغش والتدليس على المواطنين وطرحها للبيع بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة معرضًا حياة المواطنين وصحتهم للخطر.

بعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته "1000 كمامة طبية، 2000 كمامة تحت التجهيز، بكرة أستك، بكرة شاش طبى، وتم اقتياده إلى ديوان المركز وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وفي سياق آخر، أقدم 4 أشخاص، لتصنيع كمامات طبية، داخل شقة بمنطقة أكتوبر، فسقطوا في قبضة رجال المباحث، وضبط بحوزتهم 6 آلاف كمامة مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمين لجأوا لذلك، لتحقيق أرباح كبيرة، فقررت النيابة العامة، بأكتوبر، بحجزهم 24 ساعة، لحين ورود التحريات حول نشاطهم وأمرت النيابة، بالتحفظ على المضبوطات.