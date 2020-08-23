مصر | بحجة توفير فرص العمل.. مدير شركة ينصب على المواطنين بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بحجة توفير فرص العمل.. مدير شركة ينصب على المواطنين بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط مدير شركة غير مرخصة بالإسكندرية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم توفير فرص عمل لهم.

وبداية الواقعة، تبلغ للإدارة من (مواطنين مقيمين بدائرة قسم شرطة الرمل بمحافظة الإسكندرية ) بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليهما والإستيلاء على أموالهما بزعم توفير فرصة عمل لهما.

وأكدت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا صحة الواقعة وأسفرت عن قيام ( مدير شركة - مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزه ثان بمحافظة الإسكندرية ) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين من راغبى الحصول على فرص عمل داخل البلاد متخذًا من مقر شركته الكائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى والإستيلاء من الشاكيان على مبلغ مالى قدره (800جنيه ) بزعم إلحاقهما بوظيفة فرد حراسة وأمن بإحدى الشركات.. مدعيًا أن الشركة حاصلة على ترخيص من الجهات المختصة.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبط المتهم المذكور بمقر الشركة المشار إليها وعثر على ما يلى، مجموعة من عقود العمل ومسوغات التعيين للعديد من الشباب راغبى العمل، و مجموعة من وثائق التعارف الخاصة بضحاياه بأسماء أشخاص مختلفة، وكمية كبيرة من الأوراق الخاصة بالدعاية لشركته، ومجموعة من صور إيصالات إستلام نقدية

بمراجعة الجهات المختصة تبين أن الشركة المشار إليها لم يصدر لها ثمة تراخيص بمزاولة مهنة إلحاق العمالة.

بمواجهة المتهم المذكور أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

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تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الحيزة، من ضبط شخصين لإستيلائهم على السيارات بالهرم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بمشاركة قطاع الأمن العام، قيام شخصين مالك معرض تأجير سيارات، ومحاسب، له معلومات مسجلة، ومقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام؛ بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى الإستيلاء على السيارات.

حيث يقوم الأول بإستلام السيارات من مالكيها بقصد تأجيرها لهم مقابل مبلغ مالى وتسليمها للثانى الذى يقوم ببيعها بموجب عقد إبتدائى لآخرين مُتخذين من دائرتى قسمى (الأهرام – الطالبية) مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بعدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما (8) وقائع بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط جميع السيارات المستولى عليها والسابق بيعها بمعرفتهما.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.