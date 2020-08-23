مصر | سقوط تشكيل عصابي في سرقة السيارات بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر سقوط تشكيل عصابي في سرقة السيارات بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة السيارات.

بداية الواقعة، تبلغ لقسم مكافحة جرائم سرقات السيارات بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة) بسرقة سيارتها وقيام مجهول بوضع ملصق بمدخل العقار محل سكنها مدون به رقم هاتف محمول لمساومتها على دفع مبلغ مالي نظير إعادة السيارة.. ومن خلال البحث وإجراء التحريات تم تحديد مرتكب الوقعة وتبين أنه (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية").

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (هاتف محمول بداخله شريحة بذات رقم الهاتف المدون على الملصق المشار إليه) وبمواجهته إعترف بسرقة السيارة بأسلوب"المفتاح المصطنع" ومساومة المجنى عليها على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع (صاحب مكتب مقاولات- عاطل "لهما معلومات جنائية").. حيث تم ضبطهما حال إستقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدها وعثر بحوزة أحدهما على (بطاقتى رقم قومى ورخصتى قيادة بإسم أحد الأشخاص "مزورين").

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا ًعصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" باستخدام السيارة المضبوطة ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية وأقروا بارتكاب 6 حوادث سرقة سيارات بذات الأسلوب.

تم بإرشادهم ضبط 4 سيارات من المستولى عليها بمكان إخفائهم داخل مخزن "مستأجر" بدائرة قسم شرطة المرج، كما تم بإرشادهم ضبط أجزاء خاصة بسيارة أخرى مستولى عليها حيث أقروا ببيع الهيكل الخاص بها لأحد تجار الخردة "جارى تحديده وضبطه".

وبسؤال المتهم الذى ضُبط بحوزته بطاقتى الرقم القومى والتراخيص أقر بتحصله عليهم من أحد الأشخاص "جارى تحديده وضبطه" لتسليمها لآخر (صاحب شركة إستيراد وتصدير "له معلومات جنائية" تم ضبطه وأقر بطلبه إصطناع الأوراق المشار إليها لصالحه "مُثبت بها صورته" خشية ضبطه فى أحكام قضائية صادرة ضده.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالجيزة

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الحيزة، من ضبط شخصين لإستيلائهم على السيارات بالهرم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بمشاركة قطاع الأمن العام، قيام شخصين مالك معرض تأجير سيارات، ومحاسب، له معلومات مسجلة، ومقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام؛ بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى الإستيلاء على السيارات.

حيث يقوم الأول بإستلام السيارات من مالكيها بقصد تأجيرها لهم مقابل مبلغ مالى وتسليمها للثانى الذى يقوم ببيعها بموجب عقد إبتدائى لآخرين مُتخذين من دائرتى قسمى (الأهرام – الطالبية) مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بعدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما (8) وقائع بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط جميع السيارات المستولى عليها والسابق بيعها بمعرفتهما.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.