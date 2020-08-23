مصر | كشف ملابسات واقعة مقتل مزارع بالغربية وضبط مرتكبي الواقعة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر كشف ملابسات واقعة مقتل مزارع بالغربية وضبط مرتكبي الواقعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية، في كشف ملابسات واقعة مقتل مزارع بالغربية وضبط مرتكبي الواقعة.

بداية الواقعة، تبلغ لمركز شرطة سمنود بمديرية أمن الغربية من (مزارع - مقيم بدائرة المركز ) بالعثور على جثة والده (مزارع) بأرضهما الزراعية الكائنة بدائرة المركز مصاب بجروح بالرأس.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبن أن وراء إرتكاب الواقعة (سائق مركبة "توك توك" – له معلومات جنائية- مقيم بذات القرية، ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية).

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا تفصيليًا بإرتكابهما الواقعة، وقرر المتهمان أنه بتاريخ الواقعة قاما بشراء مواد مخدرة من إحدى القرى بالدقهلية ولدى عودتهما مستقلين مركبة "توك توك" قيادة الأول توقفا أمام الأرض الزراعية الخاصة بالمجنى عليه لتعاطى تلك المواد، إلا أنه شاهدهما وقام بنهرهما فقام المتهم الأول بالتعدى عليه بسكين محدثًا إصابته التى أودت بحياته، وتم بإرشادهما ضبط الأداة المستخدمة فى إرتكاب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة ربة منزل بالهرم

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كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل واقعة العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها بالهرم، وتبين أن المجني عليها تبلغ من العمر 72 عاما، وتقطن بمفردها.

وأوضحت التحقيقات، أن الواقعة تم اكتشافها عن طريق شقيقة المجني عليها بعد كثرة الاتصالات عليها، فذهبت إليها في اليوم الثاني للاطمئنان عليها فوجدتها بصالة الشقة جثة هامدة، ومصابة بجرح قطعي في رأسها، بالاضافة لسرقتها وعلى الفور قامت بإبلاغ الشرطة.

وأفادت التحقيقات، أن وراء ارتكاب الواقعة عامل وزوجته بقصد سرقتها، والمتهمة تعرفت على المجني عليها منذ فترة وكانت تتردد عليها وعلمت أنها تمتلك مصوغات ذهبية، فخططت الزوجة لسرقتها، فأوهمتها أن زوجها يعمل بعيادة والاستعانة به لعلاجها من الآلام تعاني منها وبالفعل خططت الزوجة لسرقتها عن طريق تلك الحيلة.

وذكرت التحقيقات، أنه يوم الواقعة ذهبت المتهمة وزوجها بتلك الحيلة وأثناء وجودهما داخل المنزل اعتديا عليها بقطعة حديدية وكتم أنفاسها وسقطت جثة هامدة، وسرقوا المصوغات وفروا هاربين وأمرت النيابة، بتشريح جثة المجني عليها، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

بداية الواقعة، تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد بالعثور على جثة داخل شقة بالهرم، انتقل رجال المباحث بإشراف المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة ربة منزل، ملقاة بصالة الشقة وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق