أخبار مصر | الرئيس التنفيذي لـ"فوري": قيمة الشركة السوقية تتخطى المليار دولار

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الرئيس التنفيذي لـ"فوري": قيمة الشركة السوقية تتخطى المليار دولار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أشرف صبري الرئيس التنفيذي لشركة فوري اليوم الأحد: "أنه لمن دواعي فخري أن تكون شركة فوري هي أول شركة ناشئة مصرية تنضم إلى عالم الشركات التي تتخطى قيمتها السوقية مليار دولار".

وتابع: "في هذه المناسبة أتقدم لجميع زملائي في الشركة بخالص التقدير على جهودهم وإصرارهم على أن تتصدر شركة فوري السوق المصرية وتحوذ على ثقة المستثمرين".

وأضاف صبري: "نحن أيضا نفخر بأن جميع منصات فوري وكافة الحلول التكنولوجية تم تطويرها بأيدي مهندسين مصريين وجميع العاملين بالشركة هم شباب مصري دلالة على قدرة المصريين اذا ما توافرت لهم الظروف المناسبة".

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وتخطت القيمة السوقية لشركة فوري في تعاملات البورصة المصرية يوم 17 و18 و19 من أغسطس الجاري مليار دولار لتصبح اول شركة ناشئة مصرية تنضم لنادى الشركات الناشئة التي تتخطى قيمتها المليار دولار.

وصرح المهندس أشرف صبري بأن انضمام الشركة لنادي ال يونيكورن هو نتاج جهود سنوات من جميع العاملين بالشركة ودلالة على قدرة المصريين على الإنجاز والإبداع خاصة وأن الشركة استطاعت جذب الكثير من المستثمرين الأجانب ثقة في السوق المصري وفي قدرة الشركة على تقديم خدمات جديدة ومتنوعة تتصدر السوق.

وأكد أن قوة العلامة التجارية للشركة وثقة المتعاملين معها وقدرة الشركة على تسهيل حياة المصريين والريادة في خدمات المحمول والتجارة الإلكترونية هي أهم الاسباب التي تعزز قدرة الشركة على اقتناص الفرص المتاحة في السوق المصري..

يذكر أن فوري هي رائدة التحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية تخدم أكثر من 29 مليون عميل شهريًا، مع أكثر من 3 ملايين معاملة يوميًا لأكثر من 879 خدمة بما في ذلك فواتير الاتصالات، التذاكر والسياحة، المدفوعات عبر الإنترنت، مختلف المرافق، التأمين، رسوم المدارس والجامعات، التبرعات، المدفوعات المالية والبنوك، الاشتراكات والإعلانات، وتجديد رخصة السيارة، من خلال شبكة تضم أكثر من 34 بنكا رئيسيا وأكثر من 166.5 ألف منفذ بيع معتمد في جميع أنحاء مصر، وأكثر من 2500 فرع لمكاتب البريد، وأكثر من ١٥ محفظة هواتف محمولة للبنوك وشركات المحمول بالإضافة إلى منافذ “فوري بلس” على مستوى الجمهورية، وكذلك “myFawry” البوابة الإلكترونية والتطبيق الخاص بها.