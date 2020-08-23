أخبار مصر | برلماني: البنك المركزي اتخذ التدابير في الوقت المناسب لدعم الاقتصاد أمام كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: البنك المركزي اتخذ التدابير في الوقت المناسب لدعم الاقتصاد أمام كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، إن البنك المركزي المصري قام باتخاذ التدابير في الوقت المناسب لدعم الاقتصاد المحلي في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأشار "زين" في بيان اليوم، إلى أن للبنك المركزي والقطاع المصرفي كان لهم دور كبير في الأزمة وقام بمساندة القطاع الخاص ‏في السوق ومساندة القطاع الحكومي والمواطنين بالنسبة للخدمات المصرفية والتمويل والادخار مما ساهم في الحد من آثار وتداعيات الأزمة الراهنة.

وأوضح زين الدين أن المركزي المصري تفوق على أقرانه في العالم في مواجهة كورونا، حيث قرر تأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للمؤسسات والأفراد لمدة 6 أشهر مع عدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخير فى السداد، وتم السماح للبنوك بعمل قوائم مالية ربع سنوية مختصرة واستبعاد تأثير مبادرة تأجيل القروض من ميزانيتها.

وتابع: وذلك إلى جانب تخفيض عائد مبادرات دعم الاقتصاد في قطاعات الصناعة والقطاع الخاص والقطاع العقاري وتوسيع نطاقها لتضم القطاع الزراعي أيضا وذلك من 10% إلى 8% متناقصة، وزيادة المبلغ المخصص لمبادرة إحلال وتجديد فندق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى ليصبح 50 مليار جنيه بسعر عائد 8% متناقص ولمدة حدها الاقصي 15 عام، بالإضافة إلى إسقاط مديونيات المتعثرين وإلغاء القوائم السوداء والسلبية للشركات والأفراد وإتاحة التعامل مع البنوك، وإعفاء البنوك لمدة عام من احتساب متطلب زيادة رأس المال الرقابي لمقابلة مخاطر التركز الائتماني لأكثر 50 عميل.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المبادرات التي اتخذها البنك المركزي ستسهم بشكل كبير في التخفيف من حدة تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا على القطاعات الاقتصادية المختلفة، كما أن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى وكذلك إجراءات البنك المركزى المصرى حافظت على زيادة معدل السيولة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة مما يسهل عليها مواجهة الأزمة والصمود فى وجه هذه الجائحة العالمية التى هددت الاقتصاد العالمى وكشفت هشاشة اقتصاديات بعض الدول.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 800 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 65118 حالة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 89 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 97237 حالة من ضمنهم 65118 حالة تم شفاؤها، و5243 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.