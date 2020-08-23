أخبار مصر | وزيرة الثقافة تتبنى الطالبة هبة بائعة التين.. وتقرر تبنيها ودعمها بمنحة مجانية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر وزيرة الثقافة تتبنى الطالبة هبة بائعة التين.. وتقرر تبنيها ودعمها بمنحة مجانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الطالبة هبة عبد الحميد التي انتشرت قصة كفاحها على السوشيال ميديا بسبب عملها اليومي المتواصل كبائعة تين صباحا ومساعدة بأحد عيادات العلاج الطبيعي مساء وإصرارها على تحقيق حلمها باستكمال دراستها واحتراف الغناء.

وقالت عبد الدايم، إن الطالبة هبة إسماعيل تعد نموذجا مشرفا للفتاة المصرية التي ترغب في إثبات ذاتها وتحقيق طموحاتها، وشجعتها على بذل مزيد من الجهد والالتحاق بمنافسات الدورة القادمة من مسابقة الصوت الذهبي، وقررت تبنيها وتقديم منحة مجانية لها للدراسة بفصل الغناء في مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا لصقل موهبتها وذلك تجسيدا لدور الدولة في اكتشاف وتبني المواهب الشابة الواعدة.

من جانبها وجهت الطالبة هبة عبد الحميد الشكر لوزيرة الثقافة على دعمها وأكدت أنها اكتشفت موهبتها في سن ١٠ سنوات وساندها والدها، وأضافت أنها بدأت في عملها بهدف مساعدة والدها في سداد مصروفاتها الدراسية.