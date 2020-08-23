أخبار مصر | 1 ديسمبر.. بدء تسليم أراضي الإسكان المميزة والاجتماعي بمدينة حدائق أكتوبر

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر 1 ديسمبر.. بدء تسليم أراضي الإسكان المميزة والاجتماعي بمدينة حدائق أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة حدائق أكتوبر سيبدأ يوم الثلاثاء الموافق 1/12/2020، وحتى يوم الخميس الموافق 17/12/2020، في تسليم قطع الأراضي السكنية بمنطقة الـ32 فدانا أراضي إسكان مميزة، وقطع أراضي الإسكان الاجتماعي الـ116 قطعة.

وقال المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر: سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي (116 قطعة)، من 1: 30، يوم الثلاثاء 11/2/2020، ومن 31: 60، يوم الأربعاء 21/2/2020، ومن 61: 90، يوم الخميس 3/12/2020، ومن 91: 116، يوم الأحد 6/12/2020.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر: سيتم تسليم قطع أراضى الإسكان المميزة بمنطقة الـ32 فدانا، من 1: 30، يوم الإثنين 7122020، ومن 31: 60، يوم الثلاثاء 8122020، ومن 61: 90، يوم الأربعاء 9122020، ومن 91: 120، يوم الخميس 10122020، ومن 121: 150، يوم الأحد 13122020، ومن 151: 180، يوم الإثنين 14122020، ومن 181: 193، يوم الثلاثاء 15122020، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص يومى الأربعاء 16122020، والخميس 17122020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المحددة.