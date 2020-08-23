أخبار مصر | بدء ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرق النهائية بجامعة القاهرة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بدء ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرق النهائية بجامعة القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن بدء ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرق النهائية ببعض الكليات بعدانتهاء عملية التصحيح الإلكتروني والرصد التي بدأت مباشرة فور الانتهاء من كل امتحان.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن 6 كليات انتهت بالفعل من إعلان نتائجها لطلاب الفرق النهائية وهي: التخطيط العمراني، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، وطب الأسنان، ودار العلوم، والتربية للطفولة المبكرة، والإعلام، مشيرًا إلى أن نتائج باقي الكليات ستظهر تباعًا بحد أقصى نهاية شهر أغسطس الجاري.

Advertisements

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن أكثر النتائج بالكليات مميزة أو متوسطة. وكان قد وجه قبل بدء الامتحانات السادة عمداء الكليات بتجهيز الإفادات الخاصة بطلاب الفرق النهائية على أجهزة الكمبيوتر لضمان سرعة استخراجها للطلاب.

وكان الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، قام بعدة جولات للاطمئنان على انتظام عملية سير الامتحانات والتأكد من تطبيق نظام الامتحانات الموضوعية، حيث يتميز نظام الامتحانات الموضوعية بقياس القدرات المختلفة للطلاب وهو نظام يجمع بين الاختيار من متعدد والأسئلة المقالية القصيرة وأسئلة حل المشكلات والمقارنات والتعليل. كما أكد على مراعاة الفروق في طبيعة الدراسة بين الكليات.

كانت امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرق النهائية بجامعة القاهرة، بدأت في 11 يوليو الماضي وتنتهي الثلاثاء المقبل 25 أغسطس الجاري؛ ثم تبدأ بعدها امتحانات الدراسات العليا، وذلك وفقًا لخطة شاملة يشرف عليها مباشرة الدكتور محمد الخشت، وتعتمد على عقد الامتحانات بالتبادل بين الكليات داخل الحرم الجامعي لتقليل الكثافة الطلابية وفقًا لأقصى درجات الاحتراز الممكنة، حيث يقارب عدد طلاب جامعة القاهرة في الفرق النهائية والدراسات العليا حوالي 80 ألف طالب وطالبة.