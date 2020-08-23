شكرا لقرائتكم خبر عن الزوجة المغربية المتهمة بتعذيب الطفلة «أمنية»: كنت أعاملها مثل ابنتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الزوجة المغربية المتهمة بضرب وتعذيب الطفلة أمينة أنها كانت تعاملها مثل أبنتها خلال فترة عملها كخادمة في الجيزة، وجهت النيابة لها تهمة الضرب والتعذيب والاحتجاز, نفت المتهمة خلال جلسة التحقيقات الاتهامات المنسوبه لها.

وخلال جلسة التحقيق واجهتها النيابة بما قالته الطفلة نفت المتهمة وقالت انها لم تقصد ضرب الطفلة أو تعذيبها،وانها لم تسكب الزيت أو الماء الساخن عليها وانها هي من سكبت الماء على نفسها بالخطأ اثناء حملها إناء ماء ساخن في المطبخ , وأكدت المتهمة في التحقيقات انها كانت تعامل الضحية مثل ابنتها ,وعددت المتهمة ما قدمته للطفلة من خدمات.

وقال الضابط السابق،إنه لم يعتدِ عليها بالضرب، وإنه قام بتسليمها إلى والدها، عقب قيام الضحية بإحداث ما بها من إصابات لعدم رغبتها في الاستمرار في العمل وإجبار والدتها لها على البقاء.

وأكد المتهم، في تحقيقات النيابة العامة، أن وسيطة في تشغيل الخادمات أحضرت إليه المجنى عليها للعمل في خدمة ابنيه المصابين بمرض «التوحد»، وأنه قدم أجر خدمتها إلى والدتها، زاعمًا أنه رغم إحسانه إليها، أحدثت المجنى عليها إصاباتها بنفسها، بعد علمها بعودتها للإقامة مع والدتها، التي تزوجت من آخر غير والدها، فبادر بإسعافها وتقديم العلاج لها، ثم طلبت منه المجنى عليها تسليمها إلى والدها، فأعادها إليه، وخلال اللقاء اختلفا، وحدثت مشادّة بينهما، تعدى خلالها والد الطفلة عليه بالضرب.

من جهة أخرى، ألقت أجهزة الأمن القبض على السمسارة، التي توسطت في تشغيل الطفلة، للتحقيق معها في اتهامها بالاتجار في البشر.

وتسملت النيابة العامه تقرير الطب الشرعى للاصابات التي ألمت بالضحية وتبين أن الإصابات تسببت في إحداث عاهة مستديمة للضحية.

وأمر النائب العام، المستشار حماده الصاوى، بحبس المتهم بتعذيب الطفلة «أمنية»، المعروفة إعلاميًا بـ«طفلة كفر الشيخ»، احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وتلقت النيابة العامة بلاغًا من والد الطفلة، المجنى عليها، البالغ عمرها عشر سنوات، عن تعذيب المتهم وزوجته- وهى مصرية تحمل الجنسية المغربية- وتعمل المجنى عليها خادمة لديهما، حيث قامت بضربها وحرق جسدها.

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وأوضح والد المجنى عليها، في تحقيقات النيابة العامة، أنه انقطعت صلته بابنته منذ تطليقه والدتها من شهور مضت، نافيًا علمه بأمر عملها خادمة لدى المتهمين، وأنكر ما ادّعاه المتهم من تعديه عليه بالضرب، واتهم والدة المجنى عليها بالإهمال في رعايتها وتعريضها للخطر بتشغيلها خادمة دون علمه.

وسألت النيابة العامة المجنى عليها، فور تماثلها للشفاء، فأكدت اتفاق والدتها مع وسيطة لتشغيل الخادمات على تشغيلها بمسكن المتهم لرعاية طفليْه نظير أجر تقاضته والدتها عنها، دون علم والدها بذلك، وأنها- على خلاف المتفق عليه- كانت تخدم في الأعمال المنزلية بمسكن المتهمين، فضلًا عن رعاية طفليهما، وكانت زوجة المتهم دائمة الإساءة إليها والتعدى عليها بالضرب والحرق والإهانة، ثم تمادى تعديها عليها بأن سكبت عليها، منذ أيام، وهى عارية، ماء مغليًا، وأحضرت «زيتًا مغليًا» أوهمتها بأنه مادة لمداواة حروقها فوضعته على جسدها، وتفاقمت لذلك حروقها وإصاباتها، كل ذلك في غياب زوجها المتهم، الذي ما إن تواجد حتى ادّعت زوجته تعدى المجنى عليها على صغيريهما وإحداثها إصاباتها بنفسها، فثار وتعدى عليها بدوره بالضرب، حتى تمكنت المجنى عليها من إبلاغ الوسيطة التي رشحتها للعمل عندهما بالواقعة، فأبلغت الأخيرة والدها، ولما أعادها المتهم إليه أعلمته المجنى عليها بما تعدى به المتهمان عليها، بعدما حاول المتهم تضليل والدها بادعاء إحداثها إصاباتها بنفسها، وكان تقرير طبى مبدئى قد أثبت إصابة المجنى عليها بحروق من الدرجات الثلاث في وجهها وأماكن متفرقة من جسدها.