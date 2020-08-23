شكرا لقرائتكم خبر عن الزوجة المغربية المتهمة بتعذيب الطفلة «أمنية»: كنت أعاملها مثل ابنتي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت الزوجة المغربية المتهمة بضرب وتعذيب الطفلة أمينة أنها كانت تعاملها مثل أبنتها خلال فترة عملها كخادمة في الجيزة، وجهت النيابة لها تهمة الضرب والتعذيب والاحتجاز, نفت المتهمة خلال جلسة التحقيقات الاتهامات المنسوبه لها.
وخلال جلسة التحقيق واجهتها النيابة بما قالته الطفلة نفت المتهمة وقالت انها لم تقصد ضرب الطفلة أو تعذيبها،وانها لم تسكب الزيت أو الماء الساخن عليها وانها هي من سكبت الماء على نفسها بالخطأ اثناء حملها إناء ماء ساخن في المطبخ , وأكدت المتهمة في التحقيقات انها كانت تعامل الضحية مثل ابنتها ,وعددت المتهمة ما قدمته للطفلة من خدمات.
وقال الضابط السابق،إنه لم يعتدِ عليها بالضرب، وإنه قام بتسليمها إلى والدها، عقب قيام الضحية بإحداث ما بها من إصابات لعدم رغبتها في الاستمرار في العمل وإجبار والدتها لها على البقاء.
وأكد المتهم، في تحقيقات النيابة العامة، أن وسيطة في تشغيل الخادمات أحضرت إليه المجنى عليها للعمل في خدمة ابنيه المصابين بمرض «التوحد»، وأنه قدم أجر خدمتها إلى والدتها، زاعمًا أنه رغم إحسانه إليها، أحدثت المجنى عليها إصاباتها بنفسها، بعد علمها بعودتها للإقامة مع والدتها، التي تزوجت من آخر غير والدها، فبادر بإسعافها وتقديم العلاج لها، ثم طلبت منه المجنى عليها تسليمها إلى والدها، فأعادها إليه، وخلال اللقاء اختلفا، وحدثت مشادّة بينهما، تعدى خلالها والد الطفلة عليه بالضرب.
من جهة أخرى، ألقت أجهزة الأمن القبض على السمسارة، التي توسطت في تشغيل الطفلة، للتحقيق معها في اتهامها بالاتجار في البشر.
وتسملت النيابة العامه تقرير الطب الشرعى للاصابات التي ألمت بالضحية وتبين أن الإصابات تسببت في إحداث عاهة مستديمة للضحية.
وأمر النائب العام، المستشار حماده الصاوى، بحبس المتهم بتعذيب الطفلة «أمنية»، المعروفة إعلاميًا بـ«طفلة كفر الشيخ»، احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وتلقت النيابة العامة بلاغًا من والد الطفلة، المجنى عليها، البالغ عمرها عشر سنوات، عن تعذيب المتهم وزوجته- وهى مصرية تحمل الجنسية المغربية- وتعمل المجنى عليها خادمة لديهما، حيث قامت بضربها وحرق جسدها.
وأوضح والد المجنى عليها، في تحقيقات النيابة العامة، أنه انقطعت صلته بابنته منذ تطليقه والدتها من شهور مضت، نافيًا علمه بأمر عملها خادمة لدى المتهمين، وأنكر ما ادّعاه المتهم من تعديه عليه بالضرب، واتهم والدة المجنى عليها بالإهمال في رعايتها وتعريضها للخطر بتشغيلها خادمة دون علمه.
وسألت النيابة العامة المجنى عليها، فور تماثلها للشفاء، فأكدت اتفاق والدتها مع وسيطة لتشغيل الخادمات على تشغيلها بمسكن المتهم لرعاية طفليْه نظير أجر تقاضته والدتها عنها، دون علم والدها بذلك، وأنها- على خلاف المتفق عليه- كانت تخدم في الأعمال المنزلية بمسكن المتهمين، فضلًا عن رعاية طفليهما، وكانت زوجة المتهم دائمة الإساءة إليها والتعدى عليها بالضرب والحرق والإهانة، ثم تمادى تعديها عليها بأن سكبت عليها، منذ أيام، وهى عارية، ماء مغليًا، وأحضرت «زيتًا مغليًا» أوهمتها بأنه مادة لمداواة حروقها فوضعته على جسدها، وتفاقمت لذلك حروقها وإصاباتها، كل ذلك في غياب زوجها المتهم، الذي ما إن تواجد حتى ادّعت زوجته تعدى المجنى عليها على صغيريهما وإحداثها إصاباتها بنفسها، فثار وتعدى عليها بدوره بالضرب، حتى تمكنت المجنى عليها من إبلاغ الوسيطة التي رشحتها للعمل عندهما بالواقعة، فأبلغت الأخيرة والدها، ولما أعادها المتهم إليه أعلمته المجنى عليها بما تعدى به المتهمان عليها، بعدما حاول المتهم تضليل والدها بادعاء إحداثها إصاباتها بنفسها، وكان تقرير طبى مبدئى قد أثبت إصابة المجنى عليها بحروق من الدرجات الثلاث في وجهها وأماكن متفرقة من جسدها.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
97,237
-
تعافي
65,118
-
وفيات
5,243
كانت هذه تفاصيل خبر الزوجة المغربية المتهمة بتعذيب الطفلة «أمنية»: كنت أعاملها مثل ابنتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.