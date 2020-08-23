شكرا لقرائتكم خبر عن دار «الأوبرا» تتبنى الطالبة هبة بائعة التين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، الطالبة هبة عبدالحميد، التي انتشرت قصة كفاحها على السوشيال ميديا، بسبب عملها اليومى المتواصل كبائعة تين في الصباح، ومساعدة بإحدى عيادات العلاج الطبيعى، مساءً، وإصرارها على تحقيق حلمها باستكمال دراستها واحتراف الغناء.

وقالت «عبدالدايم» إن الطالبة هبة تعد نموذجا مشرفا للفتاة المصرية، التي ترغب في إثبات ذاتها وتحقيق طموحاتها، وشجعتها على بذل مزيد من الجهد والالتحاق بمنافسات الدورة القادمة من مسابقة الصوت الذهبي، وقررت تبنيها وتقديم منحة مجانية لها للدراسة بفصل الغناء في مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا لصقل موهبتها، وذلك تجسيدا لدور الدولة في اكتشاف وتبنى المواهب الشابة الواعدة.

من جانبها، وجهت الطالبة هبة عبدالحميد، الشكر لوزيرة الثقافة على دعمها، مؤكدة أنها اكتشفت موهبتها في سن ١٠ سنوات وساندها والدها، وبدأت في عملها بهدف مساعدته في سداد مصروفاتها الدراسية.

الطالبة هبة عبد الحميد