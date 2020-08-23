شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تدعو أبناء المصريين بالخارج للمشاركة في ملتقى «أولادنا» أكتوبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار حرص السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، على تنمية قدرات أبناء المصريين بالخارج، تدعو وزيرة الهجرة أبناء المصريين بالخارج من ذوي القدرات الخاصة، إلى المشاركة في فعاليات ملتقى «أولادنا»، الذي ينطلق برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في دورته الرابعة، أكتوبر المقبل تحت عنوان «وحشتونا».

من ناحيتها، أوضحت وزيرة الهجرة أن ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة يعد رائدًا في مجال الاهتمام بالموهوبين من هذه الفئة، مؤكدة أن الدعوة مفتوحة للمشاركة من أولادنا بالخارج من ذوي القدرات الخاصة المتميزين، ليشاركوا نظراءهم من مختلف دول العالم، والمشاركة في المجالات المختلفة.

وتابعت وزيرة الهجرة، أن الوزارة حرصت على رعاية الملتقى منذ البذرة الأولى؛ إيمانًا بأن كل فرد لديه طاقة إبداعية يستطيع إمتاع المجتمع بها، مؤكدة أن باب المشاركة مفتوح للمبدعين من أولادنا.

من جانبها، أوضحت سهير عبدالقادر، رئيس مؤسسة «أولادنا»، أن الملتقى يعد مصدرًا لنشر رسائل الإيجابية والتفاؤل في المجتمع، فضلا عن الترويج السياحي والثقافي لمصر، بين الجاليات بالخارج، فضلا عن استقبال ذوي القدرات الخاصة من الدول المختلفة.

وتابعت «عبدالقادر»، أن الملتقى يستقبل طلبات المشاركة في معرض الفنون التشكيلة عبر البريد الإلكتروني التالي: ‏[email protected]، وكذلك البريد: ‏[email protected]

ويتضمن الملتقي -الذي تنظمه مؤسسة «أولادنا» لفنون ذوي القدرات الخاصة- مجموعة من المشاركات الإبداعية لذوي القدرات الخاصة من مختلف دول العالم، وذلك في مجالات عروض الأفلام الروائية والأفلام التسجيلية، وعروض الفرق الفنية والغنائية والموسيقية، فضلاً عن تنفيذ مجموعة من ورش العمل التدريبية لتأهيل ذوي القدرات الخاصة في استخدام التكنولوجيا، والتصوير والعروض الاستعراضية.

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و«ملتقى أولادنا» تنظمه مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، بدعم من وزارات الهجرة والشباب والرياضة والثقافة والسياحة والتضامن الاجتماعي، وغيرها من الجهات.