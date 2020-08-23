شكرا لقرائتكم خبر عن «العناني» وأمين عام «السياحة العالمية» يتفقدان الإجراءات الوقائية ضد كورونا بمتحف الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار، وزوراب بولو ليكياشفيلى، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، الأحد، الإجراءات الاحترازية المتبعة بها لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل متحف الغردقة.

وشهدت الجولة تفقد محتويات المتحف والتعرف على إمكانياته والوسائل والأجهزة التي تساهم في تقليل التباعد خلال الزيارة.

وتشمل الجولة تفقد فندق الإقامة والانتقال لتفقد أحد المستشفيات في الغردقة، وتفقد مركز غوص بمدينة الغردقة.

ومن المقرر أن يقوم أمين عام منظمة السياحة العالمية ومرافقوه برحلة بحرية بعد تناول وجبة الغداء بفندق الإقامة، ثم ختام الجولة بلقاء اتحاد أعضاء الغرف السياحية والمغادرة من مطار الغردقة الدولي للقاهرة في العاشرة من مساء الأحد.