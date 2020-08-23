شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بالموافقة على انضمام مصر لاتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا رقم 204 بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاقية الاتحاد الأفريقي، لمنع الفساد ومكافحته والمعتمدة في مدينة مابوتو بتاريخ 11 يوليو 2003، وعلى الإعلان والتحفظ بشأن الاتفاقية.
جاء ذلك حسبما نشرت الجريدة الرسمية في عددها 34، لقرار رئيس الجمهورية رقم 204 لسنة 2017.
للإطلاع على نص الاتفاقية:
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الوضع في مصر
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اصابات
97,237
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تعافي
65,118
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وفيات
5,243
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