شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالي: الاعلان عن مصروفات جديدة بالجامعات الأهلية قريبا "تفاصيل" والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن مصروفات المجالات في الجامعات الأهلية سيكون بها إضافات في حالة البرامج المطروحة الشراكة مع جامعات عالمية سواء كان تعاون أو اعتماد أو شهادات مزدوجة وسيتم الأعلان عنها قريبا.
وأضافت الوزارة خلال إرشادات الالتحاق بالجامعات الأهلية ان الأسعار المعلنة هي اسعار للمصريين فقط لافته إلى انه سيتم الاعلان قريبا عن أسعار الالتحاق للطلاب الغير مصريين، مشيره إلى أن السكن والانتقالات واي خدمات أخرى غير مشمولة في الأسعار المعلنة، كما أن التأمين الصحي إجباري لجميع الطلاب وعلى الطلاب المستفيدين بالتأمين الصحي تقديم المستندات الدالة على ذلك.
وكانت «المصري اليوم» نشرت قائمة بأسعار المجالات المختلفة في الجامعات الأهلية وجاءت كالتالي
كلية الطب 105 الف جنيه
كلية الاسنان 97 الف جنيه
كلية العلوم الصيدلية 85 الف جنيه
كلية العلاج الطبيعي 63 الف جنيه
مجال علوم التمريض 31 الف جنيه
مجال الزراعات الصحراوية 43 الف جنيه
مجال العلوم الأساسية المقتدمة 48 الف جنيه
مجال الغذاء والصناعات الغذائية 43 الف جنيه
مجال العلوم الاجتماعية والانسانية 43 الف جنيه
مجال اللغات التطبيقية 43 الف جنيه
مجال الدراسات القانونية 45 الف جنيه
مجال العلوم الادارية46 الف جنيه
مجال السياحة والضيافة 40 الف جنيه
مجال الانتاج الاعلامي 50 الف جنيه
مجال الفنون 49 الف جنيه
مجال العلوم الهندسية 69 الف جنيه
مجال علوم وهندسة الحاسبات 69 الف جنيه
مجال العمارة 69 الف جنيه
مجال علوم وهندسة المنسوجات 58 الف جنيه
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الوضع في مصر
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اصابات
97,237
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تعافي
65,118
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وفيات
5,243
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