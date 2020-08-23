شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالي: الاعلان عن مصروفات جديدة بالجامعات الأهلية قريبا "تفاصيل" والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن مصروفات المجالات في الجامعات الأهلية سيكون بها إضافات في حالة البرامج المطروحة الشراكة مع جامعات عالمية سواء كان تعاون أو اعتماد أو شهادات مزدوجة وسيتم الأعلان عنها قريبا.

وأضافت الوزارة خلال إرشادات الالتحاق بالجامعات الأهلية ان الأسعار المعلنة هي اسعار للمصريين فقط لافته إلى انه سيتم الاعلان قريبا عن أسعار الالتحاق للطلاب الغير مصريين، مشيره إلى أن السكن والانتقالات واي خدمات أخرى غير مشمولة في الأسعار المعلنة، كما أن التأمين الصحي إجباري لجميع الطلاب وعلى الطلاب المستفيدين بالتأمين الصحي تقديم المستندات الدالة على ذلك.

وكانت «المصري اليوم» نشرت قائمة بأسعار المجالات المختلفة في الجامعات الأهلية وجاءت كالتالي

كلية الطب 105 الف جنيه

كلية الاسنان 97 الف جنيه

كلية العلوم الصيدلية 85 الف جنيه

كلية العلاج الطبيعي 63 الف جنيه

مجال علوم التمريض 31 الف جنيه

مجال الزراعات الصحراوية 43 الف جنيه

مجال العلوم الأساسية المقتدمة 48 الف جنيه

مجال الغذاء والصناعات الغذائية 43 الف جنيه

مجال العلوم الاجتماعية والانسانية 43 الف جنيه

مجال اللغات التطبيقية 43 الف جنيه

مجال الدراسات القانونية 45 الف جنيه

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مجال العلوم الادارية46 الف جنيه

مجال السياحة والضيافة 40 الف جنيه

مجال الانتاج الاعلامي 50 الف جنيه

مجال الفنون 49 الف جنيه

مجال العلوم الهندسية 69 الف جنيه

مجال علوم وهندسة الحاسبات 69 الف جنيه

مجال العمارة 69 الف جنيه

مجال علوم وهندسة المنسوجات 58 الف جنيه