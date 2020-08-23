شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تعيين 3933 شابا وتوفير 1716 فرصة عمل بالقطاع الخاص فى الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان ، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة الشرقية 3933 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى ، منهم 8 من ذوى القدرات من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن توفير 1716 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة .

وأشار مدحت الغمراوى مدير المديرية في تقرير للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر يوليو الماضي، إلى أنه في مجال تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة تم تسجيل 27 عاملاً، وصرف رعاية اجتماعية بإجمالي 64 ألف جنيه لـ 9 مواليد، و6 منح زواج، و6 منح وفاة ، فضلا عن 12 ألف جنيه رعاية صحية لـ 3 عمال من وحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية.

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وقال : إن المديرية قامت باستخراج 970 شهادة قياس مستوى مهارة ، ومثلها رخصة مزاولة حرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وفي مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 298 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19 ) ، وأسفر عن تحرير 132 محضر سلامة وصحة مهنية ، وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1169 منشأة، وأسفر عن تحرير 134 محضراً مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .