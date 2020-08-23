شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الحالة المرورية فى شوارع القاهرة الكبرى.. "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض برنامج صباح الخير يا مصر، الذي تقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم، والإعلامي محمد الشاذلي، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، "ON"، تقريرًا عن الحالة المرورية للطرق في شوارع القاهرة الكبرى.

واستعرضت كاميرا البرنامج، السيولة المرورية في حركة السيارات في شوارع مدينة 6 أكتوبر، خاصة من ميدان العبور الذي يتوسط الطريق بين مدينة الشيخ زايد ومدينة 6 أكتوبر.

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وقال مراسل البرنامج، مينا مكرم، إن ميدان من أهم الميادين المهمة جدا التي تربط مجموعة طرق ببعضها مثل طريق وصلة دهشور الشمالي، وطريق الواحات ومحور 26 يوليو، موضحًا أن هناك سيولة مرورية إلى حد كبير في طريق محور 26 يوليو باتجاه ميدان لبنان، منوها إلى أنه بعد الانتهاء من أعمال تطوير كوبري محور 26 يوليو ورفع كفاءته المرورية تم فك الكثافات المرورية في الفترة الماضية على المحور.

وأشار إلى أن هناك حالة من السيولة المرورية يشهدها الاتجاهان سواء الاتجاه القادم من ميدان لبنان، أو في الاتجاه الآخر المتجه لمدينة 6 أكتوبر.