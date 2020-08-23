شكرا لقرائتكم خبر عن توافد طلاب المرحلة الأولى للتنسيق على معامل جامعة عين شمس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد جامعة عين شمس توافد طلاب المرحلة الأولى للتنسيق ، لليوم الثانى على التوالى لتسجيل الرغبات من خلال 13 معمل بكليات الحاسبات والمعلومات والآداب داخل الحرم الجامعى بالعباسية، وكلية الزراعة بشبرا الخيمة، وكلية البنات بمصر الجديدة، وكلية الهندسة بعبده باشا فى العباسية، فضلاً عن معامل المدينة الجامعية طلبة بالعباسية.

وتخدم معامل الحاسب الآلى بـ5 كليات بجامعة عين شمس، شريحة كبيرة من طلاب الثانوية العامة، حيث تعد معامل الحاسب الآلى الموجودة فى كلية الهندسة بميدان عبده باشا بالعباسية وجهة الطلاب فى القانطين فى الحيز الجغرافى لمنطقة عبدة باشا وأحمد سعيد وشارع الجيش وباب الشعرية وغيرها.

أما معامل كلية البنات بمصر الجديدة فتعد وجهه طلاب الثانوية العامة القاطنين بالحيز الجغرافى بمنطقة مصر الجديدة والنزهة وغيرها، فيما تعد معامل الحاسب الآلى بكلية الزراعة وجهة الطلاب بمحافظة القليوبية ومنطقة شبرا الخمية وغيرها، وكذلك معامل الحاسب الآلى بكليتى الآداب والحاسبات والمعلومات بالحرم الرئيسى للجامعة تعد أيضا وجهة شريحة كبيرة من الطلاب.

يأتى ذلك فى الوقت الذى اعتمدت فيه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى انطلاق المرحلة لتنسيق 2020، وذلك لطلاب الدور الاول الحاصلين على الثانوية العامة ، حيث انطلقت المرحلة الأولى السبت 22 اغسطس ولمدة 5 أيام وتنتهى يوم 26 اغسطس لتسجيل ؤغبات الطلاب .

وقررت وزارة التعليم العالي ، أن الحد الأدنى للشعبة العلمية 400 درجة فأكثر، أي بنسبة 97.60% والشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر أي بنسبة 94.40%، والشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90%.

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