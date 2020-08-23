شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تطلق 6 قوافل بيطرية لتشجيع التلقيح الاصطناعى فى المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور هانى حسن مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية بوزارة الزراعة، إنه تم إطلاق 6 قوافل بيطرية لتشجيع التلقيح الاصطناعى فى المنيا، تنفذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالتوسع فى استخدام التلقيح الاصطناعى للتحسين الوراثى للسلالات المصرية ولتوسيع قاعدة المستفيدين من نتائج البحوث العلمية ونقل التكنولوچيا الحديثة الى صغار الزراع والمربيين.

وأضاف مدير بحوث التناسليات الحيوانية، قامت نخبة من أساتذة معهد بحوث التناسليات الحيوانية بمشاركة معهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد بحوث الامصال واللقاحات بمركز البحوث الزراعية بالتعاون الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومع مديرية الطب البيطرى بالمنيا فى إطار مشروع الحملة القومية للقوافل البيطرية التنموية العلاجية والارشادية لدى صغار المربيين الممولة من برنامج التنمية الزراعية ADP برئاسة الدكتورة هنية الاتربي.

وتم عمل 6 قوافل فى الفترة من 15 أغسطس حتى 20 أغسطس 2020 فى قرى بنى صامت مركز بنى مزار وقلوصنا مركز سمالوط ومنشأة الشريعى مركز سمالوط، وبنى موسى مركز أبو قرقاص، ومطاى البلد مركز مطاى، وشم البحرية مركز مغاغة بمحافظة المنيا، وقد تم فحص وعلاج عدد 5232 حيوان منها 3121 حيوانا تم فحصها وعلاجها تناسليا، وتم تأهيلها لاستعادة الكفاءة التناسلية، وتم فحص عدد 10 طلائق وأخذ عينات منها لعمل الاختبارات المعملية للكشف عن الأمراض التناسلية.

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كما تم تلقيح 7 مواشى أثناء القافلة، وتم علاج 2101 حيوان باطنى وطفيليات داخلية وخارجية، وتم تحصين 1041 حيوان بالتحصينات غير سيادية وقد بلغ عدد المستفيدين من القافلة 2676 مستفيدا من صغار مربى الماشية وبعض الحاصلين على قروض مروعات تنمية الثروة الحيوانية من صغار المربين .

كما تم تنفيذ ندوتين إرشاديتين لصغار المربيين بعنوان التحسين الوراثى والتلقيح الاصطناعى، وأخرى بعنوان تدوير المخلفات الزراعية واستخدامها كبدائل اقتصادية فى الأعلاف، كما تم تدريب عدد 43 متدربا من الأطباء البيطرين على أعمال التلقيح الاصطناعى والكشف والتشخيص باستخدام الاشعة فوق الصوتية ( السونار ) واستخدامه فى الكشف عن إيجابيه الحالات التى تم تلقيحها صناعيا، كما تم عمل العديد من العمليات الجراحية وتدريب الاطباء البيطريين عليها .

وفى ختام أعمال القافلة، تم عقد اجتماع مع اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا الذى قدم الشكر لأعضاء القافلة على جهودهم وحملهم رسالة شكر وتقدير لوزير الزراعة على الاهتمام بمحافظة المنيا.

جدير بالذكرـ أن المعهد سيقوم بتنفيذ 65 قافلة بيطرية حتى ديسمبر المقبل بدعم الوزارة وعدد 32 قافلة بدعم جمعية مصر الخير لتشخيص وعلاج الامراض التناسلية للماشية المصرية والتدريب للشباب واجراء العمليات الجراحية والتلقيح الصناعى، كما ان معهد التناسليات نفذ خلال العام الحالى 34 قافلة بيطرية لخدمة القرى الأكثر احتياجا فى مصر.